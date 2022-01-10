Севастополь, 10 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Контакт на проектирование и строительство палатного корпуса городской больницы №4 заключен Единой дирекцией капитального строительства Севастополя с подрядчиком. Стоимость контракта составила почти 1,4 млрд рублей.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Новый палатный корпус будет располагаться на улице Челюскинцев, он будет рассчитан на 140 коек. Срок строительства объекта — до 2021 года, уточняет «Новый Севастополь».

Площадь застройки составит 21,5 тыс. квадратных метров. В здании планируется разместить хирургическое отделение на 54 койки, два терапевтических отделения на 30 коек каждое, гинекологическое отделение на 20 коек, реанимацию на шесть коек и изолятор, пять операционных, а также отделение физиотерапевтического и восстановительного лечения.

Отметим, что в мае 2020 года президент РФ Владимир Путин дал поручение построить новый корпус городской больницы №4 в Севастополе.