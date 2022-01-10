Ново-Огарево, Московская область, , 11:49 — REGNUM Страны ОДКБ готовы пресекать попытки раскачивать ситуацию у себя дома внешними силами. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. Я здесь согласен с Александром Григорьевичем (Лукашенко). Принятые меры по линии ОДКБ ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых «цветных» революций», — заявил Путин.