Шарья, Костромская область, , 12:30 — REGNUM Неисправный дымоход дровяного отопительного котла мог стать причиной пожара в Шарье Костромской области, жертвами которого стали 5 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МЧС по Костромской области.

Пожар ГУ МЧС по Костромской области

Напомним, ночью 9 января в городе загорелся деревянный дом с хозяйственными пристройками. В нём находились 6 человек, 5 из которых погибли. В числе умерших — женщина, двое мужчин и дети 5 и 9 лет. Тела мужчин и детей были обнаружены в здании после разбора завалов. Пожарные боролись с огнём 4 часа, за это время пламя практически уничтожило дом.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Глава Шарьи Эдуард Неганов пообещал оказать родственникам погибших необходимую помощь. Двум женщинам, проживавшим в доме, предоставят жилье из резервного фонда города. Расследование уголовного дела продолжается.

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