Иркутск, 10 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту халатности в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подробности сегодня, 10 января, сообщает территориальное СУ СК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жильё и деньги

В рамках областной гос. программы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 г. министерству имущественных отношений Иркутской области на эти цели из регионального и федерального бюджетов было выделено около 1 млрд рублей.

Жилыми помещениями обеспечено свыше 1000 нуждающихся. Вместе с тем установлено неосвоение выделенных денежных средств в полном объеме, что привело к необеспечению жильем лиц из числа детей-сирот, недостижению целевых показателей и возврату в бюджет 279 млн рублей.

Следователи СК проводят необходимые следственные действия, допрашиваются должностные лица, ответственные за данное направление.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 201 года сиротское жильё стало уже становилось поводом для уголовного преследования в Приангарье: должностные лица министерства имущественных отношений Иркутской области приняли в собственность жилые помещения в городе Байкальске, расположенные в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

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В декабре иркутские депутаты поддержали законопроект «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области граждан, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения».

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