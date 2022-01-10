Железногорск, Красноярский край, 10 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В городе Железногорск Красноярского края росгвардейцам удалось предотвратить возможное падение двух детей полутора и трёх лет из окна четвёртого этажа. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Окно

Днём 9 января в полицию позвонили очевидцы, сообщив, что на подоконнике одной из квартир играют два маленьких ребёнка. На место выехали сотрудники сержанты полиции Тимур Бикташев и Алексей Картамышев.

«Росгвардейцы быстро поднялись к квартире, дверь которой была открыта, и сняли с подоконника двух маленьких девочек, находившихся там без присмотра взрослых. Дети были переданы инспектору по делам несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.