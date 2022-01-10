Брянск, 10 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Бывший доцент высшего образовательного учреждения осуждён за получение взятки в Брянске. Педагог за деньги «принял» экзамен у студентов-заочников, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд

Экзамены без проверки знаний преподаватель проводил в 2015 и 2016 годах. Установлено, что он получил от старосты группы студентов заочной формы обучения более 33 тысяч рублей за выставление студентам зачётов и оценок.

Приговором суда жителю Брянска назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. На этот срок ему запрещено заниматься профессиональной педагогической деятельностью в государственных бюджетных образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Кроме того, бывшему доценту предстоит выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.