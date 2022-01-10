Москва, 10 января, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Первая торговая неделя наступившего 2022 года оказалась удачной для рынка нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефть марки Brent не только заметно прибавила в цене, но и поднялась к максимумам середины ноября в районе отметки $83 за баррель.

К концу торгов 7 января котировки откатились под $82 на фиксации прибыли, а сегодня, 10 января, открылись с небольшим гэпом вниз, но уже пытаются вернуться к росту.

Основным фактором поддержки роста цен на минувшей неделе стало временное сокращение добычи в Казахстане и Ливии.

В первом случае производство упало в связи с массовыми протестами и беспорядками в стране и начнет восстанавливаться уже в ближайшее время. В Ливии из-за ремонта трубопровода добыча упала почти вдвое, до 700 тыс. баррелей в день.

Впрочем, и здесь ожидается постепенное возвращение показателей к прежним уровням, что лишает Brent стимула к сохранению восходящего импульса после подъема выше психологической отметки $80.

Впрочем, медвежий потенциал в краткосрочной перспективе, вероятно, будет ограниченным, хотя снятие недавней перекупленности может повлечь откат ниже $80 в ближайшие дни, особенно если отраслевая статистика из США отразит рост запасов и добычи.

На прошлой неделе буровая активности в Штатах продолжила расти, что предполагает дальнейшее увеличение производства на сланцевых месторождениях.

Долларовый фактор как один из ориентиров для Brent пока выглядит невнятно. 7 января доллар снизился на фоне слабого показателя роста занятости, который оказался вдвое ниже прогнозов.

Однако уже сегодня «американец» пытается отыграть потери, но в целом торгуется смешанно и нерешительно.

В случае возвращения нефти выше $82 фокус внимания вернется к отметке $83, тогда как продавцы первым делом нацелены на уровень $80 за баррель», — считает эксперт.

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