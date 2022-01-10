Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM За последний день новогодних каникул в Санкт-Петербурге выявили 1419 случаев заражения COVID-19, это на 96 случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 10 января сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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После снижения суточной заболеваемости и достижения отметки в 1,2 тыс. случаев заболеваемость в городе вновь преодолела порог в 1,4 тыс. заражений в сутки.

За прошедшие сутки от коронавируса, как основной причины смерти, в Петербурге скончались 62 человека, что на два человека больше, чем за предыдущие 24 часа. Статистика смертности в Петербурге не снизилась в течение недели, несмотря на сокращение заболеваемости. На фоне ее снижения доля смертельных исходов COVID-19 даже увеличилась.

От коронавируса за сутки выздоровели 772 человека, что на 456 человек меньше, чем этот же показатель за 8 января. Показатель выздоровлений несколько снизился за последние дни.

За все время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 865 516 случаев заражения ковидом. От ковида скончались 28 632 человека, выздоровели 809 035 человек.

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