Хабаровск, 10 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Хабаровском крае с начала 2022 года в коммунально-энергетической отрасли произошло 35 технологических сбоев. Большая часть из них — 17 инцидентов — связаны с электроснабжением.

allispossible.org.uk Электросеть

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«Потушили 150 пожаров. Горела и старая котельная в селе им. Полины Осипенко. Здесь вышла из строя дизельная электростанция (ДЭС): труха стен деревянного здания попала в выхлопную трубу и загорелась. Пожар ликвидировали за 20 минут. Энергоснабжение восстановили. Мы работаем над комплексным обновлением сетевого хозяйства региона.

Правительством принято соответствующее решение и запущена программа по модернизации деревянных дизельных электростанций.

В селе им. Полины Осипенко современная модульная ДЭС появится в ближайшее время. На ее покупку из краевого бюджета выделено свыше 33 млн рублей. Новую электростанцию планируется запустить к концу января», — написал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии ведомства, отвечающие за безопасность, подводят итоги праздничных каникул. Пожарные за период с 31 декабря по 9 января потушили 19 возгораний, сотрудники Госавтоинспекции выехали на 40 дорожно-транспортных происшествий.