Мельбурн, Австралия, 10 января 2022, 11:45 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова осталась на 11-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 10 января сообщается на сайте организации.
Дарья Касаткина сохранила за собой 26-е место в рейтинге. Дошедшая до финала турнира в Мельбурне Вероника Кудерметова поднялась с 31-го на 30-е место.
Топ-10 рейтинга WTA от 10 января
- Эшли Барти (Австралия) — 8 051 очко;
- Арина Соболенко (Беларусь) — 6 351;
- Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5 635;
- Барбора Крейчикова (Чехия) — 5 008;
- Каролина Плишкова (Чехия) — 4 666;
- Мария Саккари (Греция) — 4 385;
- Анетт Контавейт (Эстония) — 4 351;
- Ига Свёнтек (Польша) — 3 971;
- Паула Бадоса (Испания) — 3 849;
- Онс Жабер (Тунис) — 3 455.