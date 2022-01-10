Мельбурн, Австралия, 10 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова осталась на 11-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 10 января сообщается на сайте организации.

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Дарья Касаткина сохранила за собой 26-е место в рейтинге. Дошедшая до финала турнира в Мельбурне Вероника Кудерметова поднялась с 31-го на 30-е место.

Топ-10 рейтинга WTA от 10 января