Мельбурн, Австралия, 10 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова осталась на 11-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 10 января сообщается на сайте организации.

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Анастасия Павлюченкова

Дарья Касаткина сохранила за собой 26-е место в рейтинге. Дошедшая до финала турнира в Мельбурне Вероника Кудерметова поднялась с 31-го на 30-е место.

Топ-10 рейтинга WTA от 10 января

  1. Эшли Барти (Австралия) — 8 051 очко;
  2. Арина Соболенко (Беларусь) — 6 351;
  3. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5 635;
  4. Барбора Крейчикова (Чехия) — 5 008;
  5. Каролина Плишкова (Чехия) — 4 666;
  6. Мария Саккари (Греция) — 4 385;
  7. Анетт Контавейт (Эстония) — 4 351;
  8. Ига Свёнтек (Польша) — 3 971;
  9. Паула Бадоса (Испания) — 3 849;
  10. Онс Жабер (Тунис) — 3 455.