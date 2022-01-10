Эль-Хасака, Сирия, 10 января, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Американские военные и лояльные им отряды курдских ополченцев построили нефтеперерабатывающий завод на западе Сирии. Об этом 10 января сообщает агентство SANA.

Добыча нефти

По данным журналистов, предприятие было создано в районе нефтяного месторождения Рамеллан в сирийской провинции Хасака.

По их данным, завод будет перерабатывать топливо, нелегально добываемое американскими военными, для дальнейшей продажи в Турцию и Ирак.

Отмечается, что мощности завода будут позволять перерабатывать до 3000 баррелей нефти в сутки.

Источники агентства также отмечают, что после постройки завода количество нефти, контрабандно вывозимой с территории Сирии, резко возрастёт.