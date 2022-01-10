Москва, , 11:42 — REGNUM За последние сутки в России выявили 15 830 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 января сообщили в федеральном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Показатели суточного прироста снижаются — днём ранее выявили 16 246 заражений коронавирусом. Всего с начала пандемии в России выявили 10 666 679 случаев заражения вируса.

Среди регионов по суточному приросту лидируют Москва (2778), Санкт-Петербург (1419) и Подмосковье (1197). Также в первой пятёрке Свердловская и Ростовская области. За сутки вирус обнаружили в 84 регионах России.