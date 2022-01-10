Москва, , 11:41 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проявил мужество, которое помогло дать отпор террористам, устроившим массовые беспорядки в республике. Об этом в ходе онлайн-саммита лидеров стран ОДКБ 10 января заявил президент России Владимир Путин.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я бы хотел отметить мужество, с которым президент Казахстана принял это событие, взял ответственность на себя, на свои плечи, возглавил проведение всех этих мероприятий, консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан для того, чтобы дать отпор террористам извне», — сказал глава государства.

Российский лидер выразил уверенность, что руководство и народ Казахстана справятся с создавшейся ситуацией и с честью ответят на возникшие серьёзные вызовы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Читайте также: Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за ввод миссии ОДКБ в Казахстан

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президентам России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана благодарность за быструю отправку в страну миротворческого контингента ОДКБ.