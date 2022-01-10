Чита, 10 января, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Центральный районный суд Читы сегодня, 10 января, направлено уголовное дело по коррупционным статьям в отношении бывшего заместителя начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства». Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, с сентября 2011 г. по июль 2018 г. заместитель начальника учреждения на систематической основе получал от представителей коммерческих организаций, занимающихся содержанием и обустройством автомобильных дорог федерального значения, в качестве взяток деньги, ценные бумаги, услуги имущественного характера в виде оплаты договоров купли-продажи недвижимого имущества в г. Сочи, оформленных на его близких родственников.

Кроме того, незадолго до своего увольнения в сентябре 2018 г. злоумышленник под угрозой негативных для предпринимателей последствий заставил передать ему долю в уставном капитале одной из коммерческих организаций, занимающейся дорожной деятельностью.

Общая сумма полученных взяток превысила 166 млн рублей. Часть полученных в качестве взятки ценных бумаг на общую сумму 29 млн рублей он легализовал путем совершения сделки по приобретению магазина, расположенного в Центральном районе г. Читы.

В рамках расследования уголовного дела обвиняемый заключен под стражу, на движимое и недвижимое имущество злоумышленника и его родственников, в том числе находящееся в других регионах, наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу декабря 2021 года в Забайкалье было зарегистрировано более 170 коррупционных преступлений, почти 100 из которых связаны со взяточничеством. Установлено 100 коррупционеров, две трети из них должностные лица различного уровня.

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