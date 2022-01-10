Лос-Анджелес, США, 10 января, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Песня No Time To Die признана лучшим саундтреком по версии премии «Золотой глобус». Информация об этом появилась на сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы (NFPA) 10 января.

Goldenglobes.com Церемония вручения премии «Золотой глобус»

Трек No Time To Die американской певицы Билли Айлиш был записан специально для фильма «Не время умирать» об агенте Джеймсе Бонде. Премии «Золотой глобус» также удостоилась композиция Ханса Циммера «Дюна» в категории «Лучшая оригинальная музыка».

ИА REGNUM напоминает, что премьера фильма «Не время умирать» состоялась в октябре 2021 года. Изначально картина должна была выйти ещё в 2019 году, однако из-за ухода режиссёра Дэнни Бойла, а также пандемии коронавируса её прокат неоднократно переносили.