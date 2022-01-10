Челябинск, 10 января, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Челябинской области 31 декабря — 9 января задержали 490 нетрезвых водителей. Об этом сообщает областной главк МВД.

NewYork Lawyers Алкоголь за рулём

Из них 437 попались впервые. Их привлекли к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения либо за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Ещё 53 водителя были пойманы повторно. Им грозит уголовная ответственность.