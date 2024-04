Вашингтон, 10 января, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Студия Question, создатель многопользовательской хоррор-игры The Blackout Club, работает над новой видеоигрой по мультсериалу «Южный Парк». Об этом 10 января пишет издание PC Gamer.

Цитата из м/ф «Южный парк». реж Трей Паркер, Эрик Сточ, Мэтт Стоун. 1997. США «Южный парк»

Сейчас Question ищет ведущего дизайнера уровней для разработки проекта. Судя по описанию вакансии, новая игра по «Южному Парку» будет многопользовательской — другие подробности пока неизвестны.

Напомним, что предыдущие игры по сериалу «Южный Парк» (The Stick of Truth и The Fractured But Whole) были тепло встречены как геймерами, так и критиками. В них рассказывались отдельные истории, лишь частично основанные на сюжете мультфильма-первоисточника.