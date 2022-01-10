Элиста, , 11:37 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования жителям Казахстана, потерявшим своих родных и близких во время массовых погромов.

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«Выражаю глубокие соболезнования от жителей Калмыкии и себя всем, кто потерял родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Сочувствуем братскому народу», — написал Хасиков в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что 10 января президент России Владимир Путин заявил, что возникшие угрозы в Казахстане — это не стихийная акция в связи с ростом цен на топливо, а «попытка вмешаться извне».