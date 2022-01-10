Кемерово, , 11:37 — REGNUM В Кемеровской области от коронавируса привились уже более 1,2 млн человек. Об этом сообщил региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Yarregion.ru

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«Сейчас в мире наблюдается распространение нового штамма «омикрон». Предотвратить тяжёлое течение заболевания позволит своевременная ревакцинация», — прокомментировал заместитель председателя правительства региона Алексей Цигельник.

По данным на сегодня, 10 января, в Кузбассе вакцинировано 1 268 913 человек, из них 1 100 378 человек сделали прививку впервые, 168 535 — прошли повторную вакцинацию. Ревакцинировались 87 966 кузбассовцев, за последние две недели — 8239 человек.