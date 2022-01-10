Калуга, 10 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Калуге задержан мужчина, перевозивший растительные наркотики. Об этом 10 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге Александра Мелик-Осипова.

Гибдд.рф/r/40 Инспектор ГИБДД

На улице Маршала Жукова нарядом ДПС был остановлен автомобиль. За рулём находился 39-летний мужчина, который при виде полицейских повёл себя неадекватно. Сотрудники ДПС предположили, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения.

Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование. Мужчина согласился и подошёл к своей автомашине с пассажирской стороны. Резко схватив находящийся в автомобиле пакет с веществом, по виду напоминающим сухую траву, водитель разорвал его и высыпал содержимое. Его задержали и доставили в дежурную часть УМВД. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Рассыпанное вещество, согласно заключению эксперта, оказалось наркотическим веществом растительного происхождения общей массой 8,45 грамма.

«По данному факту органом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет. Источник происхождения запрещенного вещества устанавливается», — отметила Александра Мелик-Осипова.