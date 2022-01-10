Хабаровск, , 11:47 — REGNUM В Хабаровске утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего председателя правления банка «Уссури» — он обвиняется в растрате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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В ходе следствия установлено, что фигурант с января 2015 года по май 2018 года, используя свое служебное положение, заключал от имени банка договоры субаренды нежилых помещений с коммерческой организацией и индивидуальным предпринимателем по заведомо завышенной цене по сравнению с рыночной практически в пять раз.

Аналогичным способом с ноября 2013 года по июнь 2018 года были похищены денежные средства банка путем заключения от имени банка фиктивного договора субаренды недвижимого имущества.

В результате преступных действий обвиняемого в пользу третьих лиц было перечислено более 79 млн рублей.

Уголовное дело направят в Центральный районный суд Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Калуги подозревается в хищении имущества местного предприятия, возбуждено уголовное дело.