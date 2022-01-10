Биробиджан, 10 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Еврейской автономии ведомства, отвечающие за безопасность, подводят итоги праздничных каникул. Пожарные за период с 31 декабря по 9 января потушили 19 возгораний, сотрудники Госавтоинспекции выехали на 40 дорожно-транспортных происшествий, сообщает 10 января корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ГУ МЧС по региону, на пожарах погибли два человека. 11 из 19 возгораний произошли в жилых зданиях. Основными причинами пожаров названы неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пользования печами и электроприборами.

В ДТП погибли четыре жителя Еврейской автономии. Травмы получили пять человек, в том числе ребёнок. Все три крупные аварии произошли на федеральной автодороге «Чита-Хабаровск», сообщили в госавтоинспекции региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за время праздничных каникул потушили 71 пожар. Погибли пять человек, были травмированы семь. Огнеборцам удалось спасти жизни троих жителей региона и имущество стоимостью более 30 млн. рублей.