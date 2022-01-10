Москва, , 11:33 — REGNUM Миротворческий контингент стран — участниц ОДКБ будет находится в Казахстане в течение ограниченного периода и его выедут из страны после выполнения им своих функций. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

«В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана», — сказал он.

При этом российский лидер отметил, что после того, как будут выполнены все необходимые функции, «безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана».

Также Путин указал, что подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики, в полном соответствии со статьей 4 основополагающего Договора о коллективной безопасности от 1992 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей безопасности.