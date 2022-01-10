Эстония, 16 августа, 2004, 15:46 — ИА Регнум. Как сообщило агентство BNS, в понедельник в интервью газете Postimees генеральный секретарь проходящего в Таллинне IV Всемирного конгресса финно-угров Андрес Хейнапуу (Andres Heinapuu), представляющий Эстонию, указал, что на конгрессах финно-угорских народов Россию представляют утвержденные московскими региональными властями бюрократы, многие из которых не имеют отношения к финно-угорским народам ни с языковой, ни с генетической точки зрения. В связи с этим институциональное сотрудничество финно-угорских народов во многом под давлением России вырождается - в результате не развивается единство родственных народов и многие их начинания остаются на уровне инициативы считает он. По словам генерального секретаря IV Всемирного конгресса финно-угорских народов, если прежде в итоговую декларацию конгрессов старались включить положения о поддержке культурной независимости российских финно-угорских народов, то теперь приходится считаться с тем, что слишком смелые заявления (очевидно содержащие антироссийскую риторику - ИА REGNUM) грозят финно-угорским народам в России остаться без работы или без социальной поддержки.