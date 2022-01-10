Уолсолл, Великобритания, , 11:33 — REGNUM Продажи многопользовательского симулятора выживания Rust преодолели отметку в 12 млн копий. Об этом 10 января пишет издание PC Gamer.

Rust Скриншот с YouTube

«2021 год был исключительным годом для Rust почти во всех отношениях. После 8 лет непрерывной разработки Rust становился все лучше и лучше», — пишут разработчики из Facepunch Studios. Отмечается, что с момента релиза было продано 12 481 079 копий игры.

ИА REGNUM напоминает, что Rust — это онлайн-игра, в которой геймеры оказываются на большом острове с единственной целью — выжить. Для этого им нужно будет бороться с голодом, холодом, жаждой и постоянными нападками других игроков.

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