Ново-Огарево, Московская область, , 11:32 — REGNUM Действия ОДКБ в связи с беспорядками в Казахстане абсолютно легитимны и своевременны. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

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«Рассматриваем наши совместные действия как исключительно своевременную и абсолютно, конечно, легитимную акцию», — заявил Путин.

«Подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьёй 4 основополагающего договора о коллективной безопасности от 1992 года», — указал он.