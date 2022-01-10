Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM В первой декаде 2022 года больше всего вакансий в Петербурге заявлено в сфере розничных продаж. Об этом 10 января сообщили аналитики сервиса HeadHunter, передаёт 78.ru.

Продавец Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Новогодние праздники не стали преградой для найма новых сотрудников. По данным аналитиков, наиболее востребованными оказались продавцы различных уровней: от кассиров до менеджеров по продажам и консультантов.

На второй позиции по количеству вакансий с начала года располагается IT-сфера. Представители соответствующих профессий всегда являются востребованными в Петербурге. Соискатели могут найти работу системным администратором, аналитиком или тестировщиком.

Вакансии административного персонала находятся на третьем месте. Работодатели Петербурга ищут секретарей и сотрудников call-центров. А меньше всего работодателей находятся в поиске добытчиков сырья, госслужащих и юристов.

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