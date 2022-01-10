Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В первой декаде 2022 года больше всего вакансий в Петербурге заявлено в сфере розничных продаж. Об этом 10 января сообщили аналитики сервиса HeadHunter, передаёт 78.ru.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Продавец

Новогодние праздники не стали преградой для найма новых сотрудников. По данным аналитиков, наиболее востребованными оказались продавцы различных уровней: от кассиров до менеджеров по продажам и консультантов.

На второй позиции по количеству вакансий с начала года располагается IT-сфера. Представители соответствующих профессий всегда являются востребованными в Петербурге. Соискатели могут найти работу системным администратором, аналитиком или тестировщиком.

Вакансии административного персонала находятся на третьем месте. Работодатели Петербурга ищут секретарей и сотрудников call-центров. А меньше всего работодателей находятся в поиске добытчиков сырья, госслужащих и юристов.