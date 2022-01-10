Джакарта, , 11:30 — REGNUM Дипломатия Индонезии в течение 2022 года будет по-прежнему направлена на борьбу с пандемией, отстаивание мира и гуманности, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила об основных направлениях индонезийской политики.

«Индонезия должна иметь возможность производить свои собственные вакцины и может стать центром производства вакцин в регионе», — заявила Ретно Марсуди.

Что касается восстановления экономики, Индонезия ускоряет завершение различных переговоров с ОАЭ, Европейским союзом, Турцией и Чили.

С точки зрения мира и гуманности Индонезия продолжит вносить свой вклад в преодоление ситуации в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, для укрепления территориального суверенитета Индонезии в течение 2021 года проведено 17 пограничных переговоров с соседними странами.

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