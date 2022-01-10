Сеул, , 11:29 — REGNUM Кандидат в президенты от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён опережает кандидата от крупнейшей оппозиционной партии «Сила народа», экс-генпрокурора страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

Опрос Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного со 2 по 7 декабря среди 3042 человек, за Ли Чжэ Мёна готовы проголосовать 40,1% респондентов, а за Юн Сок Ёля — 34,1%.

За ними по популярности следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (11,1%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (2,8%).

Между тем уровень поддержки действующего президента Мун Чжэ Ина составил 42,5%. Не одобряют деятельность главы государства 53,6% опрошенных.

Уровень поддержки оппозиционной партии «Сила народа» составил 34,6%, правящей Демократической партии «Тобуро» — 33,6%.