Каир, 10 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Глава МИД Египта Самех Шукри заразился коронавирусом. Об этом сообщает официальная газета Dostor.

U.S. Department of State Самех Шукри

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По данным журналистов, результаты ПЦР-теста стали известны в воскресенье, 9 января. По информации издания, состояние министра оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что Шукри изолировался в своём доме и продолжает исполнять свои обязанности в дистанционном режиме. Работа дипломатического ведомства также продолжается в штатном режиме.

Ранее египетские СМИ сообщили о резком росте случаев заражения коронавирусом после новогодних праздников. В числе заразившихся — официальные лица, спортсмены и звёзды египетского кино и масс-медиа.