Новосибирск, , 11:30 — REGNUM В Новосибирской области сегодня утром, 10 января, резко выросло число обращений на линию 124 (единая регистратура). Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Оператор колл-центра Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы полностью отрабатываем все обращения, в колл-центры выведены 98 человек, сформированы медицинские бригады, такси, которое мы привлекаем, выезжает по заявкам», — цитируют «Все новости Новосибирской области» главу минздрава.

Хальзов также отметил, что все медицинские организации региона приступили к работе в обычном режиме.