Москва, , 11:29 — REGNUM Страны ОДКБ показали, что не позволят раскачивать ситуацию в своих государствах и реализовать сценарии цветных революций, заявил 10 января президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам российского лидера, всем ясно, что возникшие угрозы в Казахстане — это не стихийная акция в связи с ростом цен на топливо.

«События в Казахстане — не первая и не последняя попытка вмешаться извне», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстанга Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки в республике были попыткой государственного переворота.

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