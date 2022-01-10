Пенза, 10 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. За новогодние праздники в учреждениях родовспоможения Пензенской области на свет появились 184 новорожденных. Об этом 10 января сообщает региональный минздрав.

Новорожденные

Так, с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года родилось 94 мальчика и 90 девочек. Большинство из них уже выписали домой. Первым новорожденным в наступившем году стал мальчик, который появился на свет в 03:55 (мск) 1 января. Также в этот день в 11:30 в перинатальном центре Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко родилась так называемая «королевская» двойня — девочка весом 2700 грамм и мальчик весом 2290 грамм.

ИА REGNUM ранее сообщало, на Кубани период с 20:00 31 декабря до 08:00 1 января родились 28 мальчиков и 25 девочек, в том числе одна двойня — в перинатальном центре Новороссийска.

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