Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев в социальных сетях получил шквал жалоб на качество воды.

Вода Булатова Екатерина © ИА REGNUM

«Качество воды уже больше полугода [плохое]. В Шахтах с мая воняло из-под крана болотом. До сих пор воду пить невозможно. Сейчас несёт хлоркой. Я не помню, чтобы когда-то вода была до такой степени непригодна к употреблению. В ней страшно даже посуду мыть. Отрава, а не вода», — написала подписчица главы региона в Instagram.

Жители Ростовской области жалуются на высокую стоимость услуг водоснабжения.

«Сказать, что я шокирована, ничего не сказать. Я в ступоре. Просто слов нет! В наш город вода поступает и отводится по позолоченным трубам? 80% трубопровода водоснабжения находится в аварийном состоянии. И они не ремонтируются, не заменяются. Рабочие деревянными брусками различного размера забиваются дыры в водопроводных трубах. О качестве воды вообще промолчу. Просто нет слов», — написала жительница Новошахтинска.

ИА REGNUM напоминает, что ранее появившееся сообщение о росте тарифов на электроэнергию вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. С 1 июля стоимость электроэнергии на Дону вырастет на 4%. Пользователи социальных сетей сетуют на прежний уровень заработной платы и пенсий.

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