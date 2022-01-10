Ново-Огарево, Московская область, , 11:26 — REGNUM В начале января 2022 года на Казахстан произошло нападение. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин Akorda.kz

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«Нападение на Казахстан, а по сути это нападение на страну, на Казахстан — по сути являлось актом агрессии. Полностью с этим согласен. Реагировать на всё это нужно было без промедления. И обращение президента Казахстана было сразу же поддержано всеми главами государств-членов ОДКБ и председательствующим в Совете коллективной безопасности премьер-министром Армении», — заявил Путин.