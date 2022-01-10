Псков, , 11:31 — REGNUM Арбитраж Псковской области удовлетворил иск компании «Амиста Групп» и ввёл в отношении ООО «Литейный механический завод Союз» первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение сроком до 21 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Претензии кредитора включили в третью очередь. Сумма составила 1 401 325 рублей 11 копеек. При этом проценты за пользование чужими денежными средствами (около 44 тыс. рублей) будут взысканы после погашения основной суммы задолженности.

Временным управляющим утвердили Анастасию Прохорову — участника «Сибирского центра экспертов антикризисного управления». Ей назначено вознаграждение — 30 тыс. рублей.

21 апреля 2022 года временный управляющий представит отчёт, по результатам которого будут сделаны выводы о финансовом состоянии предприятия.

Напомним, изначально иск был подан другой компанией — ООО «Нефтегазовое производственное объединение Энергия». Спор начали рассматривать в июле 2021 года.