Один из литейных заводов России взят под наблюдение
Псков, 10 января, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Арбитраж Псковской области удовлетворил иск компании «Амиста Групп» и ввёл в отношении ООО «Литейный механический завод Союз» первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение сроком до 21 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.
Претензии кредитора включили в третью очередь. Сумма составила 1 401 325 рублей 11 копеек. При этом проценты за пользование чужими денежными средствами (около 44 тыс. рублей) будут взысканы после погашения основной суммы задолженности.
Временным управляющим утвердили Анастасию Прохорову — участника «Сибирского центра экспертов антикризисного управления». Ей назначено вознаграждение — 30 тыс. рублей.
21 апреля 2022 года временный управляющий представит отчёт, по результатам которого будут сделаны выводы о финансовом состоянии предприятия.
Напомним, изначально иск был подан другой компанией — ООО «Нефтегазовое производственное объединение Энергия». Спор начали рассматривать в июле 2021 года.
Справка: завод-ответчик учредили в июне 2013 года. Директор и владелец с января 2021 года — Алексей Рахманов.