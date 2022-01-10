Улан-Удэ, , 11:25 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ зарегистрирован очередной пожар, закончившийся гибелью человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, возгорание в многоквартирном доме произошло в ночь на 10 января.

Пожар в Бурятии ГУ МЧС по Бурятии

Огонь удалось потушить через 17 минут после прибытия пожарных. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. К ликвидации пожара было задействовано 27 человек и шесть единиц техники.

«В ходе тушения одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Иванова было обнаружено тело мужчины 1957 года рождения без признаков жизни», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 января в Улан-Удэ также произошёл пожар в 12-этажном доме. Огнеборцы эвакуировали из здания 75 жильцов, из 25, в том числе 15 детей, с помощью спецсредств.

Читайте также: В Улан-Удэ пожарные спасли из горящей многоэтажки 15 детей