Ново-Огарево, Московская область, 10 января, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Казахстане использовались характерные «майданные» технологии силовой и информационной поддержки протестов. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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»Активно применялись присущие «майданным» технологиям и элементы силовой, и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков… в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», — заявил Путин.