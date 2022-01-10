Якутск, , 11:26 — REGNUM По факту ДТП с микроавтобусом на автодороги «Вилюй», в котором пострадали люди, проводится проверка. Следственное управления СК РФ по республике квалифицировало действия водителя как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 января в пресс-службе надзорного ведомства.

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Авария произошла в Горном районе Якутии на 151 километре автодороги. Микроавтобус «Toyota Hiase» столкнулся с автомобилем «Subaru Impreza». Пять человек из микроавтобуса (в том числе двое детей) и три пассажира «легковушки» были госпитализированы с травмами.

Позже выяснилось, что водитель семиместного автомобиля — индивидуальный предприниматель и осуществляет платную перевозку пассажиров. Причина ДТП устанавливается. Опрошены участники аварии, проведены экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек. Авария произошла 9 января.