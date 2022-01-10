Сюмсинский район, , 11:22 — REGNUM Сотрудники лесничества в Сюмсинском районе обратились в отдел полиции, сообщив о незаконной рубке 25 елей в лесном массиве на территории водоохранной зоны. Ущерб лесному хозяйству составил 4,982 млн рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по Удмуртии.

Молодые ели gosiak1980

Правоохранители установили лицо, причастное к факту незаконной вырубки. Им оказался неработающий, ранее судимый местный житель. Мужчина самостоятельно произвел порубку хвойных деревьев, на арендованном транспорте древесина была вывезена и продана на пилораму. Полученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

«За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году из Удмуртии в другие регионы России было направлено 27,66 тыс. рождественских деревьев. Новогодние ёлки в сопровождении 44 карантинных сертификатов отправили в Краснодарский край, Ростовскую, Ленинградскую, Московскую, Астраханскую и Оренбургскую области, а также в Татарию, Крым и Адыгею. В составе партий хвойные деревья — ель и сосна.

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