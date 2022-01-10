Симферополь, 10 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Без чрезвычайных происшествий прошли праздничные выходные дни с 31 декабря по 9 января в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

ГУ МЧС по Республике Крым Пожар

Всего с начала года в Крыму спасатели 28 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На дорогах региона за длинные выходные погибли два человека, пятерых удалось спасти.

За праздничные выходные в регионе ликвидировано 48 возгораний, в том числе 39 техногенных. На пожарах погибли сечь человек, пятеро спасены.

Дважды крымские спасатели выходили в горно-лесную зону региона для поиска туристов, помощь получили три человека.

Всего за 1−9 января огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» осуществили 161 выезд, сотрудники ГКУ РК «Крым-Спас» — 102 выезда.