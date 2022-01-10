Анахайм, США, 10 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. «Анахайм Дакс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

D Ramey Logan «Анахайм»

В составе «Анахайма» шайбы забросили нападающие Тревор Зеграс, Трой Терри и Макс Комтуа. У «Детройта» отличились Филип Гронек, Тайлер Бертуцци и российский форвард Владислав Наместников.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Анахайма». Решающий бросок исполнил Тревор Зеграс.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 56 очков. «Детройт» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 51 очком.

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