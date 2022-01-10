Бухарест, , 11:20 — REGNUM В Румынии из-за сильных снегопадов, обрушившихся на западные регионы страны, парализована работа ряда железнодорожных магистралей. Об этом 10 января сообщает Бухарестское телевидение.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

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По некоторым данным, на данный момент десятки составов не могут продолжить движение по причине обледенения рельсов и налипания покрова на электрические провода, а дизельные поезда не могут преодолеть снежные заносы на нескольких крупных участках пути. Несколько экспрессов прибыли в Бухарест с опозданием, другие рейсы могут быть отменены.

Министерство транспорта Румынии сообщило о полном контроле над ситуацией. Предполагается, что работа соответствующих структур будет окончательно восстановлена в ближайшее время.