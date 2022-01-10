Ново-Огарево, Московская область, , 11:18 — REGNUM Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей безопасности. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всем известно, что президент Казахстана обратился за помощью к Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обратился к членам ОДКБ в связи с тем, что его братская для на страна, участник ОДКБ, столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитета», — заявил Путин.

«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», — указал он.