Москва, , 11:18 — REGNUM Еще 1 января 2022 года мир в Центральной Азии был другим. Рвануло не в Таджикистане, не в Киргизии и не в Иране. На грань государственного разрушения стал Казахстан, куда вложены огромные инвестиции из США, Британии, Европы и Китая. Инвестиции России составляют всего 2,5% от общего числа, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно данным Национального банка РК в 2020 приток иностранных инвестиций в Казахстан составил $17,1 млрд, а за последние 10 лет в среднем Казахстан привлекал $22−24 млрд ежегодно. То есть, инвестиции в РК за 10 лет составили примерно $250 млрд.

Казахстан — это вторая страна по объемам инвестиций иностранцев в СНГ (после России) и первая в Центральной Азии. Центральная Азия вообще рассматривается как стратегический регион для инвесторов из-за своего расположения и возможностей добычи полезных ископаемых.

Согласно Всемирному банку все пять стран Центральной Азии имеют высокий инвестиционный потенциал в таких секторах как сельское хозяйство, экспорт продуктов питания и добыча минеральных ресурсов, и Казахстан стоит среди них на первом месте.

И что, действительно, удивляет: в 2020 году больше всех вложили денег Нидерланды — $5,1 млрд, или 30,1% от общего объема инвестиций.

И кто сегодня всё это защищает? Кто охраняет все эти объекты от захвата и разрушения? Россия с союзниками по ОДКБ. Почему это влияет на переговоры в Швейцарии? Потому что НАТО не способно защитить западные компании в Казахстане.

Оказалось, что угроза их интересам не на границе с Прибалтикой или Украиной, а в Азии. И сегодня топ-менеджеры с владельцами с надеждой смотрят на войска ОДКБ и молятся на Токаева за его решительность», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, целью гибридной террористической атаки, с которой столкнулись власти Казахстана, был, по всей вероятности, государственный переворот, заявил государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин.

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