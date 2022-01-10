Ярославль, 10 января, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Причиной пожара в ночном клубе «Мёд» и ресторане «Чито» могли стать нарушения при проведении работ по электробезопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Yarnews.net Пожар в ночном клубе в Ярославле

Клуб «Мёд» и ресторан «Чито» расположены на дебаркадере, пришвартованном на берегу реки Которосль в Ярославле. Пожар здесь случился 5 января 2022 года.

«Наблюдается сильное задымление на втором этаже. В 13:30 огонь ушёл в чердачное помещение. Площадь пожара — 50 квадратных метров кровли. К тушению от МЧС России привлечено 49 человек и 16 единиц техники», — сообщали спасатели в день пожара.

Общая площадь пожара в итоге составила 900 квадратных метров. Окончательно пожар потушили через 6,5 часов. 10 января в МЧС назвали предварительную причину возгорания.

«По предварительной версии это было нарушение электробезопасности. Проводились работы в самом кафе и, видимо, было нарушение», — уточнили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.

Ранее сгоревшее заведение принадлежало известному ярославскому бизнесмену Владимиру Голубеву, который сейчас отбывает наказание за насильственные действия сексуального характера. В последний раз клуб сменил собственников в 2021 году.

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