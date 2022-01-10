В МЧС назвали причину пожара в ночном клубе в Ярославле
Ярославль, 10 января, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Причиной пожара в ночном клубе «Мёд» и ресторане «Чито» могли стать нарушения при проведении работ по электробезопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Клуб «Мёд» и ресторан «Чито» расположены на дебаркадере, пришвартованном на берегу реки Которосль в Ярославле. Пожар здесь случился 5 января 2022 года.
Общая площадь пожара в итоге составила 900 квадратных метров. Окончательно пожар потушили через 6,5 часов. 10 января в МЧС назвали предварительную причину возгорания.
Ранее сгоревшее заведение принадлежало известному ярославскому бизнесмену Владимиру Голубеву, который сейчас отбывает наказание за насильственные действия сексуального характера. В последний раз клуб сменил собственников в 2021 году.
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