Илекский район, Оренбургская область, , 11:16 — REGNUM В Оренбургской области на автомобильном пункте пропуска через госграницу с Казахстаном «Илек» выявили нарушения. Выписаны штрафы в общей сложности на 215 тыс. рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Штраф Uriston.com

По данным ведомства, нарушено законодательство о пожарной безопасности при содержании и оборудовании пункта пропуска. В частности на объекте отсутствовала необходимая техническая документация, указатели движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения. При проверке выявлено ненадлежащее состояние путей эвакуации.

После внесённого прокурорского представления техническая документация размещена на объекте, указатели к источникам наружного водоснабжения установлены. В ходе реконструкции пункта пропуска в 2022 году запланировано устранение остальных нарушений.

По результатам рассмотрения административных дел в отношении Росгранстроя и должностного лица автомобильного пункта пропуска «Илек» выписаны штрафы на 215 тыс. рублей.